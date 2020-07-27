شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يطلق مشروع "مهد" لاكتشاف المواهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة في السعودية، اليوم الاثنين، أكاديمية "مهد" التي تعتبر أكبر مشروع لاكتشاف وتطوير المواهب في كافة الألعاب الفردية على مستوى الذكور والإناث بين عمر 6 و12 عاماً.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: هذا المشروع الحلم بمثابة الخطوة الأهم نحو صناعة أبطال ينتزعون الذهب ويبهرون العالم ويجعلون وطنهم يفخر بهم وبإنجازاتهم، فيما قال عبدالله حماد رئيس أكاديمية "مهد": لدينا مواهب كثيرة ولكن لا يتم اكتشاف مواهبهم إلا بعد تجاوزهم سن الرابعة عشرة، وهذا العمر يصعب معه صناعة بطل رياضي، وهو ما سنعمل عليه في مشروعنا الرياضي الجديد، حيث نريد انتزاع الذهب في كل المحافل سواء كأس العالم أو دورة الألعاب الأولمبية.

Advertisements

وتتخذ الأكاديمية من الرياض وجدة والدمام مكاناً لها، وتم اختيار المواقع بناء على الكثافة السكانية والبعد الجغرافي، كما تحتوي على 6 أقسام وهي اكتشاف المواهب وتقييمها في كافة الرياضات، التدريب، تطوير الأداء الرياضي، التميز، التقنية الرقمية الحديثة، المنافسات واختبار القدرات، بينما تستهدف مسح موهبة 1.7 مليون طفل بحلول العام 2025.

وتقدم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالتهنئة إلى السعودية بمناسبة افتتاح المشروع الرياضي الجديد، والذي يضيف إلى أسرة كرة القدم الكثير حول العالم.

وأشاد كل من جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، والمدربان الإيطاليان فابيو كابيلو وروبرتو مانشيني وإدوين فان دير سار الرئيس التنفيذي لنادي أياكس الهولندي بمبادرة أكاديمية "مهد".