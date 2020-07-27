شكرا لقرائتكم FAW راعياً جديداً لاتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة اتحاد جدة يوم الاثنين توقيع عقد رعاية مع شركة FAW التي ستظهر كراعِ رئيسي على قمصان الفريق الأول، بالإضافة إلى عدة امتيازات أخرى.
ورحب أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة اتحاد جدة بتوقيع اتفاقية الشراكة مبدياً سعادته بتوقيع العقد بين الطرفين، ومتمنياً بأن تحقق هذه العلاقة أهدافها في مصلحة النادي وشركة "تأجير".
وكانت شركة "نون" راعياً رسمياً لاتحاد جدة منذ 2018 قبل أن ينتهي تعاقد الطرفين دون تمديده.
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