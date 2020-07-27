«بأوكسترا سيمفوني من دار الأوبرا».. انطلاق قناة النادي الأهلي في شكلها الجديد.. والخطيب في كلمة للجمهور: «نحن نادي الوطنية.. وسنظل سنداً للدولة وقيادتها»

انطلق بث قناة النادي الأهلي بعد التطوير، حيث افتتح البث بأغنية نشيد النادي التاريخية بأوركسترا سيمفوني من دار الأوبرا المصرية.

وتحتفل قناة الأهلي بخطة التطوير التي أشرفت عليها شركة "لايف" التابعة لشركة "استادات القابضة"، وصاحبة حقوق إدارة وتطوير القناة، بالمشاركة مع شركة الأهلي للإعلام، وإدارة النادي.

وانطلق بث قناة الأهلى بشكلها الجديد بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم أغنية "قوم يا أهلى".

ويعد نشيد الأهلي من أبرز علامات النادي، والذي كتبه الأديب الراحل فكري أباظة بمناسبة العيد الذهبي للأهلي عام 1957، ولحنه محمود الشريف، وهو مستوحى من النشيد الوطني لثورة 1919 "قوم يا مصري" من كلمات بديع خيرى وألحان سيد درويش.

وتبث قناة "الأهلي" بعد التطوير، على تردديّ "11747- 12341"، التي بدأت أول أمس السبت، العد التنازلي لافتتاحها.

كلمة الخطيب

وألقى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، كلمة خلال افتتاح قناة الأهلي اليوم.

وأعرب الخطيب عن سعادته الكبيرة بالتطوير الجديد الذي استهدف قناة المارد الأحمر مؤخرًا، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء النادي الأهلي كانت "بدافع دعم الوطن في المقام الأول".

Advertisements

وقال الخطيب: "فكرة تأسيس النادي الأهلي كانت ببساطة من الراحل الكبير عمر لطفي، لجذب شباب وأهالي مصر للتحدي الواضح للاحتلال الإنجليزي".

وأضاف رئيس القلعة الحمراء: "كل الدعم والمساندة لكافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهد الكبير المبذول في كل المجالات، وكل التأييد والدعم أيضًا لجيشنا والشرطة، لتصديهما الدائم لكل المخاطر، التي يتعرض لها الوطن الغالي علينا جميعًا مصر.. وإن شاء الله النادي الأهلي يظل درعًا وسيفًا وسندًا حقيقيًّا لبلدنا مصر.. ربنا يحفظ بلدنا وشعبها في كل العصور بإذن الله".

وتابع: "الراحل صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق عندما أطلق مقولة "الأهلي فوق الجميع" كان يعني بتلك المقولة أن مصلحة الأهلي أكبر من مصلحة أي فرد داخل منظومته."

وأضاف الخطيب: "جميع أعضاء قناة النادي الأهلي يقومون بجهد جبار بشكل دائم من أجل أن يصبح الاهلي في الصدارة والمقدمة بشكل دائم.

وأشار الخطيب إلى أن النادي الأهلي "هو أول نادي عربي وأفريقي يطلق قناة رسمية له"، موجهاً الشكر والتحية لرئيس النادي الأهلي السابق حسن حمدي، والشيخ صالح كامل، وشركة مسك، فهم أصحاب الفضل الأول في إنشاء تلك القناة.

وتابع: "الأهلي لا يتحمل جنيها واحد في الصرف على القناة، وعائداتنا من القناة تصل إلى 20 مليون جنيه"، مطالباً جميع الإعلاميين بالقناة بالنقد على أسس موضوعية.

واختتم الخطيب كلمته بالقول: "جماهير الأهلي هم الأساس وملاك النادي، وبكم سنتقدم للأمام دائماً".