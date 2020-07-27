شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين طلائع الجيش والمصرى وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة المصرى وطلائع الجيش الودية بالتعادل السلبى بين الفريقين فى إطار استعداداتهما لاستئناف مسابقة الدورى، حيث يواجه المصرى نظيره الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 للدورى.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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ويتطلع الجهاز الفنى للطلائع بقيادة عبد الحميد بسيونى لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

وبذل الثنائى يسرى عرفان المدير الإدارى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين جهوداً مكثفة لإنهاء استعدادات عودة اللاعبين للتدريبات وتجهيز كل مقرات النادى لاستقبالهم للحفاظ على سلامة الجميع، كما تم إعداد شنط لكل لاعب تضمن وسائل التطهير والتعقيم من الجيل والكحول والماسكات، وتم تجهيز الكواشف الحرارية .

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.