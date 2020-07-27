شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للاعبى الأهلى استعدادًا لمواجهة الجونة وديًا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر مرانًا خفيفًا مساء اليوم وذلك استعدادًا لخوض مباراة ودية غدًا أمام فريق الجونة والتي ستقام على ملعب مختار التتش بمقر النادى في الجزيرة ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ظهرت نتيجة المسحة الخامسة للاعبي فريق الأهلى والجهاز الفني والإدارى الخاصة بفيروس كورونا والتي جاءت النتيجة سلبية للجميع ماعدا حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الأحمر لذلك قرر الجهاز الفني بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح إجازة للاعب لنهاية عيد الأضحى وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته في الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا.

أجرى حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم، للاطمئنان على حالته، وقال عبد الحفيظ إن اللاعب يجري المسحة الطبية اليوم، بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية، وقام اللاعب بإجرائها خارج النادي داخل سيارته لمنع اختلاطه بلاعبي الأهلي، وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة الودية التي خاضها الفريق أول من أمس الجمعة، باستاد التتش، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا «هدفين»، وهدف لكل من أجايي ومروان محسن.

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ويأتي عمل المسحات بالأهلي فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادى ولمزيد من الاطمئنان على الجميع فى جهاز الكرة، بعدما أُصيب حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس كورونا مؤخراً، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.