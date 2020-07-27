شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كامل: قناة الأهلي بعيدة عن التعصب.. وانتظروا مفاجآت ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة ورئيس شركة "لايف" المكلفة بإدارة قناة النادي الأهلي، أن إعادة افتتاح قناة الأهلي اليوم يعتبر أحد أهم مشاريع اتفاقية الوحدة الاقتصادية التي تجمع بين النادي الأهلي العظيم، وشركة استادات القابضة، ضمن رؤية الأهلي ٢٠٤٥.

وقال كامل: "بصفتنا شركة لايف "LIVE" صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي والتابعة لشركة "استادات" القابضة، فإننا يملؤنا التفاؤل بأن تكون القناة نقلة نوعية في مجال الإعلام الرياضي المصري والعربي، في ظل ما نسعى لتوفيره من إمكانيات هائلة للقناة التي تغير شكلها تمامًا لتتواكب مع التطور الهائل في مجال الإعلام الرياضي، ولتتناسب مع قيمة وعظمة النادي الأهلي، نادي القرن في أفريقيا، وأحد أكثر الأندية حصدًا للبطولات على مستوى العالم، وجمهوره العظيم".

وتابع: "منذ اللحظات الأولى لإتمام الاتفاق مع الأهلي ونحن نعمل ونجتهد ونعقد اجتماعات يومية مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجلسه وإدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، حتى تخرج القناة في أبهى صورة وأفضل شكل، واخترنا بعناية كل ما من شأنه بث السعادة والفخر لجمهور الأهلي العظيم، وما يلبي رغباته وطموحاته ويتناسب مع شغفه وعشقه للكيان".

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وأشار كامل إلى أنه سيتم العمل داخل القناة بأحدث التقنيات بعد التطوير الضخم في الصورة والمعدات والنقل التليفزيوني، والعمل على أن تكون قناة الأهلي منبر النادي وجماهيره العظيمة، ملتزمين في رسالتها بكل الروح الرياضية، لتستمر بعيدة تمامًا عن التعصب المرفوض، حتى تصبح المقصد الأول والمكان المثالي لكل متابعي الرياضة في مصر والعالم جنبًا إلى جنب مع جماهير الأهلي العظيمة التي نثق في أنها ستكون أكثر فخرًا منا بهذه الصفحة الجديدة المضيئة من كتاب تاريخ عظمة القلعة الحمراء.

وختم حديثه موضحًا أنه خلال الأيام المقبلة ستشهد القناة الإعلان عن مفاجآت ضخمة ومشاريع عملاقة سوف تمثل نقلة نوعية للأجيال القادمة من عاشقي ومشجعي النادي الأهلي.