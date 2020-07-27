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رئيس الزمالك يعلن الانتهاء من فرع أكتوبر خلال العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن أعضاء النادي ضربوا المثل في حضورهم اليوم بالجمعية العمومية والمتوقع أن يصل إلى 30 ألف عضو، أضاف منصور: "الزمالك أعظم نادٍ في التاريخ بالنسبة لنا.. مشيرًا إلى أن الأعضاء تحملوا الصعاب من أجل ناديهم رغم أننا نعمل وسط ظروف صعبة وحرب".

تابع رئيس الزمالك قائلا: "ممدوح عباس قدم طلبا لإيقاف الجمعية العمومية.. ورغم ذلك قمنا بتطوير النادي واعدا أعضاء النادي بأنه العام المقبل سيتم الانتهاء من بناء فرع النادي بـ 6 أكتوبر".

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وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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