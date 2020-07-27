شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن الانتهاء من فرع أكتوبر خلال العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن أعضاء النادي ضربوا المثل في حضورهم اليوم بالجمعية العمومية والمتوقع أن يصل إلى 30 ألف عضو، أضاف منصور: "الزمالك أعظم نادٍ في التاريخ بالنسبة لنا.. مشيرًا إلى أن الأعضاء تحملوا الصعاب من أجل ناديهم رغم أننا نعمل وسط ظروف صعبة وحرب".
تابع رئيس الزمالك قائلا: "ممدوح عباس قدم طلبا لإيقاف الجمعية العمومية.. ورغم ذلك قمنا بتطوير النادي واعدا أعضاء النادي بأنه العام المقبل سيتم الانتهاء من بناء فرع النادي بـ 6 أكتوبر".
وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.
وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.
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