شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: الأهلي نادي الوطنية.. وكل الدعم لمؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على دعم الأهلي الكامل لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف محمود الخطيب، خلال كلمته في افتتاح تطوير قناة الأهلي اليوم، أن فكرة إنشاء النادي الأهلي كانت بدافع دعم الوطن في المقام الأول، وقال: "فكرة تأسيس النادي الأهلي كانت ببساطة من الراحل الكبير عمر لطفي، لجذب شباب وأهالي مصر للتحدي الواضح للاحتلال الإنجليزي".

وأضاف الخطيب: «كل الدعم والمساندة لكل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الرئيس السيسي، على الجهد الكبير المبذول في كل المجالات، وكل التأييد والدعم أيضًا لجيشنا والشرطة لتصديهما الدائم لكل المخاطر، التي يتعرض لها الوطن الغالي علينا جميعًا مصر.. وإن شاء الله النادي الأهلي يظل درعًا وسيفًا وسندًا حقيقيًّا لبلدنا مصر.. ربنا يحفظ بلدنا وشعبها في كل العصور بإذن الله".