شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مبادرة رئيس الجمهورية.. سينرجى تكلف تذكرتى بإحياء اليوم العالمى لفيروس C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، نجاحاتها، بالاتفاق على إحياء اليوم العالمي لـ"التهاب الكبد الوبائي.. فيروس سي" بعد أن كلفت شركة سينرجي ويمثلها حسن كمال العضو المنتدب، شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي بتنفيذ الاحتفال باليوم العالمي لـ"التهاب الكبد الوبائي.. فيروس سي"، بعد أن أسندت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تنظيم حدث الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبدي إلى شركة سينرجي بإضاءة وتصوير وتنفيذ عروض ليزر ببعض الأماكن الأثرية والشهيرة في مصر.

منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وحسن كمال العضو المنتدب لسينيرجي

وتم توقيع العقود بين شركة سينرجي ويمثلها حسن كمال المدير التنفيذي لشركة سينرجى مع منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن لإحياء المبادرة التي لاقت أصداء عالمية بعد علاج ما يقرب من 60 مليون مواطن مصري.

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ويتضمن إحياء اليوم العالمي بالتهاب فيروس سي في 7 أماكن هى محور روض الفرج "القاهرة" وأبراج العلمين REDCON وجبل معبد حتشبسوت "الأقصر" وبحيرة عين الصيرة "القاهرة" والماسة كابيتال "العاصمة الإدارية" وبرج القاهرة "القاهرة".

كان لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن فيروس سي مع توفير العلاج بالمجان أصداء عالمية تمثلت في تكريم منظمة الصحة العالمية لمصر ورغبتها في نقل التجربة إلى العالم باعتبارها أضخم مبادرة في التاريخ استهدفت فحص وعلاج ما يقرب من 60 مليون مواطن مصري مضافًا إليهم الأجانب الذين يعيشون على الأراضي المصرية وبعدما كانت المبادرة طاقة نور للعالم في تطوير القطاع الصحي أيضًا كانت جاذبة لرواد الفكر والأعمال حول العالم .