شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان مكتمل الصفوف قبل ودية المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن اكتمال صفوف الفريق قبل اللقاء الودي الثالث لأبناء الجنوب استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري العام، المقرر عودتها في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يومًا منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان عبد الغفار قد أكد في تصريحات خاصة أن النادي قد استعاد الثنائي المصاب بكورونا بعدما ثبتت سلبية المسحات السابقة التي خضعوا لها مع الفريق ليشاركا في التدريبات الجماعية تمهيدًا لخوض المباريات.

في سياق آخر، خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان والجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد كشري، أمس الأحد، لإجراءات المسحة الطبية السادسة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، لـ 40 فردًا بمعسكر الفريق، وذلك قبل خوض اللقاء الودي الرابع لأبناء الجنوب في معسكر القاهرة، الذي يجمعهم بالمقاولون العرب يوم غدٍ الثلاثاء.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب، على أن يخوض أسوان اللقاء الودي الثاني أمام وادي دجلة يوم 29 يوليو على ملعب اتحاد الشرطة أيضًا، حيث يسمح الاتحاد للأندية بخوض مباراة أو مباراتين فقط بعد إجراء المسحة الطبية لكورونا بـ 48 ساعة.

من جانبه، عدد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، مكاسب المباراة الودية التى خاضها فريقه مساء الخميس الماضي، أمام فريق إنبى فى ثالث التجارب الودية لأبناء الجنوب استعداداً لاستئناف بطولة الدورى العام المقرر عودتها 6 أغسطس المقبل بعد توقف استمر لـ 147 يومًا بسبب وباء كورونا المستجد، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

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وأكد كشرى أن أسوان حقق تقدمًا ملحوظًا فى أدائه أمام إنبي، مشيرًا إلى أن الفريق قدم 60% من قوته أمام الإسماعيلى ثم زادت النسبة إلى 75% أمام المقاولون والأداء فى لقاء إنبى كان أفضل من المباراتين الماضيتين.

وأضاف مدرب أسوان أن فريقه سيطر على مجريات المباراة فى أغلب الأوقات، وأهدر العديد من الفرص، مشيرًا إلى أن النتائج ليست على قدر كبير من الأهمية فى الوديات.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.