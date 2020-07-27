شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن حضور 30 ألف عضو لعمومية الميزانية بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية بنادي الزمالك على مدار يومين أمس واليوم، رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار، وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات للجمعية العمومية على هامش الاجتماع أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.

كما قرر مرتضي منصور رئيس الزمالك، عقد اجتماع مناقشة ميزانية النادي وجدول الأعمال في صالة محمد حسن حلمي.

في نفس السياق شارك إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم، بالجمعية العمومية العادية للنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار أمس الأحد واليوم الاثنين وأشاد تيجانا بإقبال الأعضاء على التصويت بالعمومية والمظهر الحضاري الذين ظهروا به وكذلك الثقة الكبيرة منهم ودعمهم لمجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

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واستمر توافد أعضاء النادي اليوم للمشاركة فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين.

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.