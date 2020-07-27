شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن حضور 30 ألف عضو لعمومية الميزانية بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية بنادي الزمالك على مدار يومين أمس واليوم، رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار، وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات للجمعية العمومية على هامش الاجتماع أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.
كما قرر مرتضي منصور رئيس الزمالك، عقد اجتماع مناقشة ميزانية النادي وجدول الأعمال في صالة محمد حسن حلمي.
في نفس السياق شارك إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم، بالجمعية العمومية العادية للنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار أمس الأحد واليوم الاثنين وأشاد تيجانا بإقبال الأعضاء على التصويت بالعمومية والمظهر الحضاري الذين ظهروا به وكذلك الثقة الكبيرة منهم ودعمهم لمجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.
واستمر توافد أعضاء النادي اليوم للمشاركة فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين.
وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.
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