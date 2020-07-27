شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤمن خليفة معلول بعقد احتراف بعد تألقه أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمّن مسئولو النادى الأهلى على اللاعب محمد شكرى، ظهير أيسر فريق الشباب، بتوقيع عقد احتراف معه تمهيداً لتصعيده للفريق الأول فى المرحلة المقبلة، بعد تألقه اللافت فى مواجهة سموحة الودية التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء يوم الجمعة الماضى وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وجاء تصعيد محمد شكرى بتوصية من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ليتم استدعاؤه للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية لينال إعجاب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى دفع به فى مباراة سموحة الودية برفقة زميله العربى بدر فى الشوط الثانى من مواجهة الفريق السكندري.

ويرى مسئولو الأهلى أن محمد شكرى يعد الخليفة الشرعى للتونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأساسى فى ظل عدم وجود اقتناع بالثنائى محمود وحيد وحسين السيد المعار للصفاقسى التونسى، فى الوقت الذى يتم الاعتماد على أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر حال غياب معلول رغم توظيفه طوال السنوات الماضية فى مركز المساك.

وتعد مباراة الأهلى وسموحة أول مباريات الفريق الأحمر الودية خلال فترة توقف الدورى الطويلة التى بدأت منذ منتصف مارس الماضى تقريبًا بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم كله، والتى تأتى فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى الممتاز التى تقرر استئنافها فى أغسطس المقبل، ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس، واطمأن فايلرعلى لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف، فضلا عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة، وجرب فايلر بعض الخطط الفنية فى مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلى قبل استئناف الدورى، حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الحالى بالتتش أيضا.