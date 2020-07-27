شكرا لقرائتكم خبر عن حالة إيجابية بكورونا فى أسوان بعد نتيجة المسحة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم نادي أسوان بنتيجة المسحة السادسة للفريق والتي خضع لها اللاعبون أمس استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في اللقاء الودي الرابع لأبناء الجنوب، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها 6 أغسطس المقبل، وجاءت جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبي، باستثناء حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين تم عزلها وتطبيق الإجراءات والوقائية، وخضوعها لبروتوكول العلاج.

ومن المقرر أن يقام لقاء المقاولون وأسوان على ملعب المقاولون العرب، على أن يخوض أسوان اللقاء الودي الثاني أمام وادي دجلة يوم 29 يوليو على ملعب اتحاد الشرطة أيضًا، حيث يسمح الاتحاد للأندية بخوض مباراة أو مباراتين فقط بعد إجراء المسحة الطبية لكورونا بـ 48 ساعة.

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من جانبه، عدد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، مكاسب المباراة الودية التى خاضها فريقه مساء الخميس الماضي، أمام فريق إنبى فى ثالث التجارب الودية لأبناء الجنوب استعداداً لاستئناف بطولة الدورى العام المقرر عودتها 6 أغسطس المقبل بعد توقف استمر لـ 147 يوماً بسبب وباء كورونا المستجد، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وأكد كشرى أن أسوان حقق تقدمًا ملحوظًا فى أدائه أمام إنبي، مشيرًا إلى أن الفريق قدم 60% من قوته أمام الإسماعيلى ثم زادت النسبة إلى 75% أمام المقاولون والأداء فى لقاء إنبى كان أفضل من المباراتين الماضيتين. وأضاف مدرب أسوان أن فريقه سيطر على مجريات المباراة فى أغلب الأوقات، وأهدر العديد من الفرص، مشيرًا إلى أن النتائج ليست على قدر كبير من الأهمية فى الوديات.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.