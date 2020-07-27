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تأكيدًا لـ"الخليج 365".. الزمالك يكشف مواجهة الرجاء 25 سبتمبر و2 أكتوبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي تتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للترتيب لمباراتي نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وستكون مباراة  الذهاب يوم 25 سبتمبر والعودة يوم 2 أكتوبر.

 

وتأتي تصريحات عضو مجلس الزمالك تأكيدًا لما نشره ”الخليج 365” في 20 يوليو الجاري عن تواصل الزمالك مع مسئولي "كاف" وأنهم تلقوا تأكيدات بإقامة لقاء الذهاب أمام الرجاء يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل علي أن يكون لقاء العودة يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل.

 

فيما أوضح عضو مجلس الزمالك أنه لم يتوقع الإقبال الكبير لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض على مدار الأمس واليوم، في ظل وجود أزمة انتشار فيروس في الفترة الحالية وشدد عضو مجلس القلعة البيضاء على أن ناديه حريص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية منذ أول يوم لافتتاح  النادي بعد قرار عودة الحياة للأندية.

 

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وأوضح حمادة أنور أن الجمعية العمومية ستناقش الميزانية في جلستها مساء اليوم وسيتم مناقشة ملف استكمال الفريق للدوري الحالي، بالإضافة إلى المقترحات التي تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العمومية.

 

 


مواعيد مباريات الزمالك

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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