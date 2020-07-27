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شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لـ"الخليج 365".. الزمالك يكشف مواجهة الرجاء 25 سبتمبر و2 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي تتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للترتيب لمباراتي نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وستكون مباراة الذهاب يوم 25 سبتمبر والعودة يوم 2 أكتوبر.
فيما أوضح عضو مجلس الزمالك أنه لم يتوقع الإقبال الكبير لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض على مدار الأمس واليوم، في ظل وجود أزمة انتشار فيروس كورونا في الفترة الحالية وشدد عضو مجلس القلعة البيضاء على أن ناديه حريص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية منذ أول يوم لافتتاح النادي بعد قرار عودة الحياة للأندية.
وأوضح حمادة أنور أن الجمعية العمومية ستناقش الميزانية في جلستها مساء اليوم وسيتم مناقشة ملف استكمال الفريق للدوري الحالي، بالإضافة إلى المقترحات التي تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العمومية.
مواعيد مباريات الزمالك
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