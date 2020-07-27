صور.. لاعبو مصر المقاصة يجرون المسحة الخامسة لفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة اليوم المسحة الطبية الخامسة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تمهيدًا لعودة منافسات الدوري وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليًا بمدينة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق وكانت نتائج المسحات الأربعة السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميعها سلبية.

قررت إدارة نادي مصر المقاصة الموافقة على العروض التي تصل للاعبين من أي نادٍ داخل مصر أو خارجها من أجل توفير سيولة مالية للخروج من الأزمة المالية، كما طلبت إدارة النادي من أحد وكلاء اللاعبين الذين يرتبط بعلاقة قوية مع بعض أعضاء المجلس بتسويق اللاعبين الأجانب في الفريق مقابل حصوله على نسبة في ظل عدم قدرة إدارة النادي علي تسويق لاعبيها الأجانب نظرًا لكبر سن فوافي وشيميلس بيكلي وكذلك لعدم ظهور خالد أوتشو بمظهر مميز في الفترة الماضية، في حين أن فيكتور موسيس لم يقدم المردود الذي يسمح بتسويقه منذ انضمامه من حرس الحدود مطلع الموسم الحالي.

من ناحية أخرى طلبت إدارة نادي مصر المقاصة من لاعبي الفريق الأول دراسة فكرة التنازل عن جزء من المستحقات المالية المتأخرة لدي إدارة النادي والتي تصل إلي أكثر من 8 أشهر، حيث كشف مصدر داخل إدارة النادي عن أن هناك اقتراحًا تم عرضه علي فريق الكرة بشأن التنازل عن جزء من المستحقات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي منذ فترة.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي لن تجبر أي لاعب عن التنازل علي أي مستحقات ولكن الأمر يتمثل في عرض وطلب بين الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، وفي حالة الرفض فان إدارة النادي ملتزمة بجميع المستحقات الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين.

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