شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور خلال تصويته بعمومية الزمالك: لن نتنازل عن حقنا فى قضية القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، اليوم، بالجمعية العمومية العادية للنادى، وأكد أن تصويته فى الجمعية العمومية كونه عضوا بالنادى قبل أن يكون عضوا بمجلس الإدارة، مشددا على فخره بما يشاهده من حضور مميز لأعضاء النادى، وأن الحضور يمثل تأكيدا من الأعضاء على ترحيبهم بما يحققه النادى من إنجازات رياضية واجتماعية.

وأضاف حمادة أنور أن إدارة نادى الزمالك ستواصل جهودها بشأن قضية نادى القرن لأنه حق القلعة البيضاء الذى لن نحيد عنه - وفقا لقوله-، موضحا أن النادى سيواصل سعيه فى ملف قضية نادى القرن.

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وفتحت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك التسجيل بالعمومية فى التاسعة من صباح أمس، الأحد، وبدأ التسجيل مجددا في التاسعة من صباح اليوم، الاثنين، على أن ينتهى التسجيل فى التاسعة مساءً، أمام الأعضاء لتسجيل أسمائهم فى كشف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية للتصويت على ميزانية النادى الأبيض، ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، بعدما قام المجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية لتسهيل مهمة الأعضاء للمشاركة فى الجمعية العمومية، حيث تكتمل الجمعية العمومية للأبيض بحضور 7500 عضوًا.

ويتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".