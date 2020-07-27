شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا يشارك فى عمومية الزمالك ويشيد بإقبال الأعضاء للتصويت على الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم، بالجمعية العمومية العادية للنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار أمس الأحد واليوم الإثنين وأشاد تيجانا بإقبال الأعضاء على التصويت بالعمومية والمظهر الحضاري الذين ظهروا به وكذلك الثقة الكبيرة منهم ودعمهم لمجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

واستمر توافد أعضاء نادي الزمالك للمشاركة فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الأحد والاثنين.

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.

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اسماعيل يوسف في الجمعية العمومية للزمالك