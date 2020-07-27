تيجانا يشارك فى عمومية الزمالك ويشيد بإقبال الأعضاء للتصويت على الميزانية

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شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا يشارك فى عمومية الزمالك ويشيد بإقبال الأعضاء للتصويت على الميزانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم، بالجمعية العمومية العادية للنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار أمس الأحد واليوم الإثنين وأشاد تيجانا بإقبال الأعضاء على التصويت بالعمومية والمظهر الحضاري الذين ظهروا به وكذلك الثقة الكبيرة منهم ودعمهم لمجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.
واستمر توافد أعضاء نادي الزمالك للمشاركة فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الأحد والاثنين.
وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.
اسماعيل يوسف في الجمعية العمومية للزمالك
اسماعيل يوسف
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