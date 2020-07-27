انت الان تتابع لوفرين مدافع ليفربول يكمل انتقاله إلى زينيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ديان لوفرين مدافع ليفربول

أعلن زينيت سان بطرسبرج بطل الدوري الروسي لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع ديان لوفرين مدافع ليفربول لمدة ثلاث سنوات.

وترك لوفرين، الذي انضم إلى ليفربول في 2014 قادما من ساوثامبتون، أنفيلد بعد خوض 185 مباراة بجميع المسابقات وسجل ثمانية أهداف.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ليفربول اتفق على الحصول على 11 مليون جنيه استرليني (14.03 مليون دولار).

وكان لوفرين ضمن التشكيلة الفائزة بلقب دوري ابطال أوروبا بالموسم الماضي بجانب كأس السوبر وكأس العالم للأندية بجانب التتويج بالدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب 30 عاما.

واكتفى لاعب منتخب كرواتيا بخوض 15 مباراة فقط هذا الموسم بجميع المسابقات بعد أن اعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب على فيرجيل فان دايك وجو جوميز في قلب الدفاع.

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وقال كلوب لموقع النادي على الانترنت ”في الجزء الأول من الموسم وحتى إصابته كان ضمن الفريق وخاض مباريات ممتازة“.

وأضاف ”إنه لاعب جيد حقا وماكينة في ألعاب الهواء وأحببت العمل معه حقا ومن المشوق التحاقه بزينيت سان بطرسبرج الآن“.

وخاض لوفرين 57 مباراة دولية وكان ضمن منتخب كرواتيا وصيف بطل كأس العالم 2018 عقب الخسارة 4-2 من فرنسا في النهائي.

ودافع زينيت بنجاح عن لقب الدوري الروسي هذا الموسم ليحرز اللقب للمرة السادسة.