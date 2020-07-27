شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يدعو المنتخبات العربية للمشاركة فى كأس العرب بقطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) خطابا إلى الاتحادات العربية الـ22 للمشاركة فى بطولة كأس العرب 2021 فى قطر.

ونقل الحساب الرسمى لاتحاد كأس الخليج العربى لكرة لقدم خطاب فيفا الذى جاء فيه: «سيكون لهذا الحدث أثر بارز فى كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات فى المنطقة، وسيجمع 22 فريقا فى قارتين تجمعهما نفس الثقافات والقيم».

وفى الشهر الماضى، أعلن الاتحاد القطرى لكرة القدم وفيفا عن خططهما لتنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية فى العاصمة القطرية الدوحة أواخر العام المقبل، لتكون محطة مهمة على طريق الاستعداد للنسخة المقبلة لبطولة كأس العالم بقطر التى تنطلق منافساتها فى 21 نوفمبر 2022.

وخلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئى، عرض حسن الذوادى، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ورئيس بطولة كأس العالم، مقترح البطولة على أعضاء مجلس فيفا الذى أبدى دعمه لتنظيم البطولة المقترحة.

وتشهد البطولة تنافس منتخبات كرة القدم للرجال من 22 دولة عربية من قارتى إفريقيا وآسيا، وتقام منافساتها فى مواعيد لا تتعارض مع أجندة الاتحاد الدولى للمباريات الدولية، وتتيح الفرصة أمام المنظمين للاستفادة من المرافق والعمليات المخصصة لمنافسات مونديال قطر.

وستقام منافسات البطولة فى الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر 2021، وستقام المباراة النهائية قبل عام تماماً من انطلاق نهائى النسخة الأولى من المونديال فى العالم العربى.

وإلى جانب الاستفادة من استادات وملاعب التدريب الخاصة بمونديال قطر، تعد البطولة العربية الجديدة فرصة هامة للمشجعين واللاعبين ومسؤولى المنتخبات المشاركة لاستخدام مرافق الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال، بما فى ذلك مرافق النقل والإقامة.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثانى، رئيس الاتحاد القطرى لكرة القدم: «إنها بلا شك لحظة رائعة بالنسبة لنا فى قطر ولمشجعى كرة القدم فى أنحاء المنطقة وحول العالم».

وأضاف آل ثانى: «تستضيف قطر النسخة الأولى من هذه البطولة بمشاركة 22 منتخبا عربيا يتنافسون فى استادات عصرية تشيدها قطر لاستضافة المونديال، لتمثل تجربة فريدة للاعبين والمشجعين للاطلاع على بعض ما تعد به قطر العالم فى 2022».

وأضاف: «تعتبر البطولة الجديدة محطة بالغة الأهمية لبلادنا والمنطقة ولكل من يشارك فى تنظيمها وفرصة لاكتساب خبرات مهمة على الطريق نحو استضافة الحدث العالمى الأبرز فى عالم كرة القدم على أرض قطر فى عام 2022».

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من جانبه، قال حسن الذوادى، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، ورئيس بطولة كأس العالم: «تعد البطولة الجديدة فرصة مثالية ضمن استعدادات قطر لاستضافة أول نسخة من المونديال فى الشرق الأوسط والعالم العربى».

وأوضح الذوادى: «استضافت قطر العديد من الفعاليات منذ فوزها بحق تنظيم المونديال فى 2010، لكن هذه البطولة ستكون الأكبر من حيث عدد الفرق المشاركة، وستمثل فرصة رائعة لاستخدام المرافق والخدمات الخاصة بالمونديال قبل عام 2022». وأشار الذوادى إلى أنه «ستقام منافسات البطولة فى المواعيد ذاتها المخصصة لبطولة كأس العالم، ما يعنى أن المشجعين واللاعبين ومسؤولى المنتخبات المشاركة سيحظون بفرصة تجربة الأجواء المرتقبة فى عام 2022».

وتابع «يؤكد تنظيم هذه البطولة التزامنا الثابت بأن مونديال قطر 2022 سيعود بالفائدة على كافة دول العالم العربى، وسيسهم فى إبراز ما تمتاز به المنطقة وشغفها الشديد بكرة القدم».

ومن المقرر الإعلان فى وقت لاحق عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمنتخبات العربية المشاركة فى البطولة، وجدول المنافسات. وسيتولى تنظيم البطولة فريق بطولة كأس العالم، بدعم من الاتحاد القطرى لكرة القدم، وفيفا، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.

من جانبه، أكد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذى لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 أن البطولة ستكون بمثابة بروفة جيدة قبل المونديال، مضيفا «مونديال العرب فى دولة المونديال رسالة واضحة للعالم، فالبطولة تمثل العرب والشرق الأوسط، وإقامة هذه البطولة ستكون بمثابة تجربة للبلد المضيف واللجنة المنظمة وفيفا للوقوف أيضا على مدى جاهزية قطر للاستضافة.