شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يشكر كل من ساهم في ظهور وإنشاء قناة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلى، الشكر لكل من أسهم في إنشاء قناة الأهلي، التي انطلقت عام 2008.

وأكد الكابتن الخطيب، في كلمته اليوم الإثنين، بمناسبة تطوير القناة، أن عام 2004 كان شاهدًا على فكرة انطلاق قناة النادي، قبل أن تتبلور الفكرة في تدشين شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، والتعاقد مع شركة «مسك»، التي اقتنعت بالفكرة وتم التعاقد الذي كان ثريًّا جدًّا بما يليق بالنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره، لتخرج أول قناة نادٍ في مصر والشرق الأوسط إلى النور في عام 2008.

وخص الكابتن الخطيب مجلس الكابتن حسن حمدي، رئيس الأهلي الأسبق، والشيخ صالح كامل، وشركة «مسك» بالشكر، لجهودهم في إطلاق قناة النادي الأهلي.