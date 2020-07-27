شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهنئ أعضاء وجماهير الأهلي بحلول عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التهنئة لأعضاء وجماهير النادي الأهلي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، في كلمة جاء نصها على النحو التالي:

«أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، كل سنة ومصر بخير، كل سنة ومصر بوحدة ولادها وقوة مؤسستها بخير، دايمًا إن شاء الله، كل سنة والنادي الأهلي وجماهيره وأعضائه ولاعبيه وعامليه ومسئوليه وكل من ينتمي للأهلي بخير وطيبين بإذن الله.. ودائمًا النادي الأهلي في تقدم وازدهار إن شاء الله».

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