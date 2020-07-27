شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعلق عن رحيل لوفرين: من هو صديق الأقرب لمحمد صلاح الآن؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول على رحيل ديان لوفرين عن الفريق، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتسبب في قلق محمد صلاح.

ويعتبر لوفرين من الأصدقاء المقربين للنجم المصري محمد صلاح منذ قدومه 2017 من روما الإيطالي.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي،: "من هو صديق محمد صلاح المقرب الآن؟".

وأضاف: "لوفرين كان مهمًا جدًا في هذا الفريقا، أتذكر عندما لعبنا ضد بوروسيا دورتموند وسجل هدفه بالرأس، لقد لعب مباراة رائعة وسجل أحد أهم الأهداف في تاريخنا".

وأتم كلوب: "قلنا بالأمس عندما تأكدنا من رحيله، من سيكون الصديق الأقرب لـمحمد صلاح الآن، لأن محمد صلاح ولوفرين كانوا أصدقاء حقيقيين، وسيفتقده صلاح كثيرًا".

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