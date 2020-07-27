شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعلم عن نجم فياريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استعلم نادي برشلونة الإسباني عن نجم نظيره فياريال باو توريس، من أجل معرفة إمكانية الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب راديو «كادينا كوبي» الإسباني، فإن إدارة البلوجرانا تواصلت مع نظيرتها في الغواصات الصفراء لمعرفة إذا ما كان «توريس» متاحًا للبيع، في ظل رغبة الفريق الكتلوني في التعاقد مع مدافع جديد.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يرى في «توريس» خيار رائع لشغل المركز المطلوب، إلا أن فياريال لا يبدو مهتمًا ببيع لاعبه وقد يتمسك بالحصول على مبلغ الـ 50 مليون يورو المنصوص عليها كشرط جزائي في عقده.