شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياكوس يسعى للتعاقد مع أزارو بديلًا لكوكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، دائرة اهتمامات أولمبياكوس اليوناني، للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وبحسب تقرير نشره موقع (SDNA) اليوناني، اليوم الإثنين، فإن اللاعب المصري أحمد حسن (كوكا)، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي الذي كان معارا لأولمبياكوس، منذ يناير الماضي، قد يكون كلمة السر في الصفقة.

وأوضح الموقع أن براجا سيطلب 2.5 مليون يورو، للاستغناء عن كوكا للنادي اليوناني بشكل نهائي، وهو المبلغ الذي يرفض أولمبياكوس سداده.

وسيكون أزارو الخطة البديلة لتدعيم هجوم أولمبياكوس، في الموسم المقبل، حال فشل صفقة كوكا.