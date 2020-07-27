شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنح حمدي فتحي راحة من التدريبات لبعد العيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح حمدي فتحي، لاعب الفريق، راحة من التدريبات حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى.
وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية.
يذكر أن الفريق عاد لاستئناف تدريباته أمس الأحد، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة سموحة الودية التي أقيمت مساء الجمعة.
ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته في الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.
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