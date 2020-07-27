شكرا لقرائتكم خبر عن «آرونز» يدخل على رادار بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
دخل الظهير الأيمن لنادي نوريتش سيتي ماكس آرونز على رادار نادي بايرن ميونخ الألماني في ظل بحث البافاري عن تعزيز هذا المركز.
وحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن العملاق الألماني يبحث عن ظهير أيمن جديد فيما وضع ظهير أياكس سيرجينو ديست على رأس أولوياته.
ويضع النادي البافاري «آرونز»، الذي هبط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «التشامبيونشيب»، كخيار بديل في حالة عدم القدرة على التعاقد مع «ديست».
وأشار التقرير إلى انفتاح نوريتش سيتي على فكرة بيع «آرونز» بمبلغ يقترب من الـ 18 مليون جنيه إسترليني.
ويجذب «آرونز» اهتمام نادي باير ليفركوزن الألماني أيضًا، إلا أن التقرير أكد تفضيله الانتقال إلى بطل البوندسليجا.
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