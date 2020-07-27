شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إيطالي ينافس الأهلي على ضم رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت تقارير صحفية إيطالية إن أودينيزي الإيطالي يرغب في التعاقد مع الدولي المصري رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي المعار إلى صفوف النادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الإثنين، إن أودينيزي يرغب في ضم رمضان صبحي بعد نهاية إعارته من هدرسفيلد إلى الأهلي بنهاية الموسم الجاري 2019-2020 الممتد حتى سبتمبر.

وأشار إلى أن هدرسفيلد ينتظر تحرك الأهلي لضم رمضان ويرفض تمديد إعارته، حيث يعتزم بيعه مقابل 7 مليون يورو وقد يقبل بعرض أقل، لتصبح الأيام المقبلة حاسمة لمستقبل اللاعب.

ويرتبط رمضان صبحي بعقد مع هدرسفيلد حتى 30 يونيو 2021 وسجل خمسة أهداف في تسع مباريات هذا الموسم.