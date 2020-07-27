شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يجري المسحة الخامسة لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، اليوم، المسحة الطبية الخامسة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، تمهيدا لعودة منافسات الدوري.
وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.
وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.
وكانت نتائج المسحات الأربع السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميعها سلبية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,062
-
تعافي
33,831
-
وفيات
4,606
كانت هذه تفاصيل خبر مصر المقاصة يجري المسحة الخامسة لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.