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مصر المقاصة يجري المسحة الخامسة لفيروس كورونا  

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يجري المسحة الخامسة لفيروس   والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، اليوم، المسحة الطبية الخامسة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، تمهيدا لعودة منافسات الدوري.

وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.

وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.

وكانت نتائج المسحات الأربع السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميعها سلبية.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    92,062

  • تعافي

    33,831

  • وفيات

    4,606

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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