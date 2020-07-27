شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يجري المسحة الخامسة لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، اليوم، المسحة الطبية الخامسة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، تمهيدا لعودة منافسات الدوري.

وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.

وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.

وكانت نتائج المسحات الأربع السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميعها سلبية.