شكرا لقرائتكم خبر عن «كليبرز» يهزم «ماجيك» فى سلسلة مباريات ودية قبل استئناف الدورى الأمريكى للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت المباراة الأولى فى دورى كرة السلة الأمريكى منذ مارس الماضى، من دون جمهور وبحسب البروتوكول الصحى المعتمد حيث تواجد أفراد الجهاز الفنى واللاعبون الاحتياطيون على مسافة 180 سم من بعضهم البعض لكن من دون ارتداء الكمامات.

وساهم لو وليامس (22 نقطة، 3 متابعات وتمريرتان حاسمتان) وبول جورج (15 نقطة، 5 متابعات و3 تمريرات حاسمة) فى فوز كليبرز الذى اكتفى نجمه كاوهى لينارد فى تسجيل 9 نقاط.

وأقيمت ثلاث مباريات أخرى، حيث تغلب دنفر ناجتس على واشنطن ويزاردز 89-82 بفضل تألق الصربى نيكولا يوكيتش فى صفوفه (16 نقطة، 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة)، وأضاف بول بول (16 نقطة، 10 متابعات). وتغلب ميامى على ساكرامنتو كينجز 104-98، وبيليكانز نيو أورليانز الذى غاب عنه نجمه زيون وليامسون لأسباب عائلية على بروكلين نتس 99-68.

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وسيشارك فى استئناف الدورى 22 فريقا من أصل 30 فى البطولة، تتنافس على المراكز الـ16 المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية «بلاى أوف» التى تنطلق فى 17 أغسطس.

وسيخوض كل فريق ثمانى مباريات مخصصة للتصنيف النهائى، على أن ينتقل بعد ذلك 16 فريقا تحتل المراكز الثمانية الأولى فى كل من المنطقتين الشرقية والغربية، لخوض منافسات «بلاى أوف».

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تأثرا بـ«كوفيد-19» فى العالم، ووصل عدد الإصابات الى قرابة أربعة ملايين، بينما تخطى عدد الوفيات عتبة 143 ألف شخص.