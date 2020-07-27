شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعلن غياب «مبابي» ٣ أسابيع بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تقرير جديد يوضح مدة غياب اللاعب «كليان مبابي» عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس فرنسا.
وأصدر النادي بيان رسمي أكد فيه على غياب اللاعب الفرنسي عن الملاعب لـ ٣ أسابيع، بسبب الإصابة. وقال بيان النادي: «خضع كيليان اليوم الإثنين لفحوصات طبية، وتم التأكد من إصابته بالتواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي، وسيحتاج لوقت للتعافي حوالي ٣ أسابيع».
وكان مبابي قد أصيب بالتواء شديد في كاحل القدم اليمنى نتيجة تدخل عنيف، طرد على إثره، لوي بيرين، قائد سانت إيتيان، خلال مباراة الفريقين، يوم الجمعة الماضي، في نهائي كأس فرنسا.
وبعد الإعلان الرسمي عن مدة غياب النجم الفرنسي فإنه سيغيب عن مواجهة أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمُقرر إقامتها يوم 12 أغسطس المقبل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,062
-
تعافي
33,831
-
وفيات
4,606
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يعلن غياب «مبابي» ٣ أسابيع بسبب الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.