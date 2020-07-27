شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعلن غياب «مبابي» ٣ أسابيع بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تقرير جديد يوضح مدة غياب اللاعب «كليان مبابي» عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس فرنسا.

وأصدر النادي بيان رسمي أكد فيه على غياب اللاعب الفرنسي عن الملاعب لـ ٣ أسابيع، بسبب الإصابة. وقال بيان النادي: «خضع كيليان اليوم الإثنين لفحوصات طبية، وتم التأكد من إصابته بالتواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي، وسيحتاج لوقت للتعافي حوالي ٣ أسابيع».

وكان مبابي قد أصيب بالتواء شديد في كاحل القدم اليمنى نتيجة تدخل عنيف، طرد على إثره، لوي بيرين، قائد سانت إيتيان، خلال مباراة الفريقين، يوم الجمعة الماضي، في نهائي كأس فرنسا.

وبعد الإعلان الرسمي عن مدة غياب النجم الفرنسي فإنه سيغيب عن مواجهة أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمُقرر إقامتها يوم 12 أغسطس المقبل.