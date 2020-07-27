شكرا لقرائتكم خبر عن باير ليفركوزن ينفي اهتمامه بـ«أونانا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني سيمون رولفيس اهتمام ناديه بالتعاقد مع حارس نادي أياكس الهولندي أندري أونانا.

وأوضح «رولفس» أن ليفركوزن سعيد بحارسه الفنلندي الدولي لوكاس هراديكي، قائلًا، حسب صحيفة «كيكر» الألمانية: «لوكاس قدم أداءً جيدًا هذا الموسم، لدينا حارس جيد، وأونانا ليس موضوعًا».

وكان الحارس الكاميروني «أونانا» قد شارك مع أياكس في 39 مباراة هذا الموسم استطاع خلالها الحفاظ على شباكه نظيفة في 15 مباراة فيما دخل مرماه 37 هدفًا.