شكرا لقرائتكم محمود الخطيب: الأهلى عنده قيم ومبادئ ولا ينزل للتدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى إن المارد الأحمر لديه ثوابت وقيم ومبادئ لا يمكن التخلي عنها.

أكد الخطيب خلال كلمته بافتتاح قناة الأهلى إن قيمة الأهلى كبيرة موضحا أن النادى الأحمر كل يوم يثبت أنه فوق الجميع ولا ينزل للتدنى.

أضاف رئيس الأهلى:" الأهلى فوق أبناءه الذين يعلون مصلحته والأهلى مبادئ وتاريخ وتطوير وعلى كل أهلاوي أن يفخر بناديه".

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أكمل الخطيب:" الأهلى عنده قيم ومبادئ لا يمكن أن يتخلى عنها حتى لو كانت على حساب أعضاء أو لاعبين ونحافظ عليها إلى أخر العمر".

وواصل:" نعمل على التطوير حتى نواكب العصر ويستمر النادى الأهلى في تقدم بكل المجالات وهذا واجب على كل إنسان يتولى مسئولية الأهلى".

وأردف:" الأهلى أول نادى عربي وأفريقي يطلق قناة بإسمه وجماهير الأهلى وأعضاءه هما الأساس وملاك النادى والداعمين له والأهلى لا يتحمل جنيه واحد في الصرف على القناة".