شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يعلن حضور 30 ألف عضو لعمومية الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية التي انعقدت على مدار يومي الأحد والإثنين.

وقال مرتضى منصور: "رغم الكورونا والحر حضر 30 ألف عضو، حتى يقولوا اننا في نادي محترم، وحضرنا لممارسة حقنا في التصويت علي الميزانية".

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واستقبل نادى الزمالك، أعضاء النادى لتسجيل الحضور فى الجمعية العمومية التى انعقدت على مدار يومين، من أجل التصويت على ميزانية النادى ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس إدارة النادى للعام المالى المقبل.

وتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا، كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".