شكرا لقرائتكم الأهلي يوقع عقد احترافي مع الصاعد محمد شكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويرى مسئولو الأهلي أن محمد شكري يعد الخليفة الشرعي للتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأساسي في ظل عدم وجود اقتناع بالثنائي محمود وحيد وحسين السيد المعار للصفاقسي التونسي، في الوقت الذي يتم الاعتماد على أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر حال غياب معلول رغم توظيفه طوال السنوات الماضية في مركز المساك.

وتعد مباراة الأهلى وسموحة أول مباريات الفريق الأحمر الودية خلال فترة توقف الدورى الطويلة التى بدأت منذ منتصف مارس الماضى تقريبًا بسبب "جائحة" كورنا التى اجتاحت العالم كله، والتى تأتى فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى الممتاز التى تقرر استئنافها فى أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس، وأطمأن فايلرعلى لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة، وجرب فايلر بعض الخطط الفنية فى مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلى قبل استئناف الدورى حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الحالى بالتتش أيضا.