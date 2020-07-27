شكرا لقرائتكم حمادة أنور: لقاء الزمالك والرجاء في المغرب 25 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتأتي تصريحات عضو مجلس الزمالك تأكيدا لما نشره "الخليج 365" في 20 يوليو الجاري عن تواصل الزمالك مع مسئولي الكاف وإنهم تلقوا تأكيدات بإقامة لقاء الذهاب أمام الرجاء يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل علي أن يكون لقاء العودة يوم 2 من شهر أكتوبر القادم.
فيما أوضح عضو مجلس الزمالك إنه لم يتوقع الاقبال الكبير لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض على مدار الأمس واليوم، في ظل وجود أزمة انتشار فيروس كورونا في الفترة الحالية وشدد عضو مجلس القلعة البيضاء على أن ناديه حريص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية منذ أول يوم لافتتاح النادي بعد قرار عودة الحياة للأندية.
وأوضح حمادة أنور أن الجمعية العمومية ستناقش الميزانية في جلستها مساء اليوم وسيتم مناقشة ملف استكمال الفريق للدوري الحالي، بالإضافة إلى المقترحات التي تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العمومية.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة أنور: لقاء الزمالك والرجاء في المغرب 25 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.