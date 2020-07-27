اخبار الرياضه

حمادة أنور: لقاء الزمالك والرجاء في المغرب 25 سبتمبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم حمادة أنور: لقاء الزمالك والرجاء في المغرب 25 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

وتأتي تصريحات عضو مجلس الزمالك تأكيدا لما نشره "الخليج 365" في 20 يوليو الجاري عن تواصل الزمالك مع مسئولي الكاف وإنهم تلقوا تأكيدات بإقامة لقاء الذهاب أمام الرجاء يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل علي أن يكون لقاء العودة يوم 2 من شهر أكتوبر القادم.

 

Advertisements

فيما أوضح عضو مجلس الزمالك إنه لم يتوقع الاقبال الكبير لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض على مدار الأمس واليوم، في ظل وجود أزمة انتشار فيروس في الفترة الحالية وشدد عضو مجلس القلعة البيضاء على أن ناديه حريص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية منذ أول يوم لافتتاح  النادي بعد قرار عودة الحياة للأندية.

 

وأوضح حمادة أنور أن الجمعية العمومية ستناقش الميزانية في جلستها مساء اليوم وسيتم مناقشة ملف استكمال الفريق للدوري الحالي، بالإضافة إلى المقترحات التي تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العمومية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة أنور: لقاء الزمالك والرجاء في المغرب 25 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا