شكرا لقرائتكم سولشاير: مانشستر يونايتد بحاجة إلى تشكيلة أكثر قوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يتجرع مانشستر يونايتد أي هزيمة في 14 مباراة في ختام رائع للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كلله بالفوز 2-صفر على ملعب ليستر سيتي يوم الأحد ليتأهل فريق المدرب أولي جونار سولشاير إلى دوري أبطال أوروبا لكن النادي يحتاج الآن إلى تعزيز صفوفه.

وقاد المدرب النرويجي فريقه لتحقيق هدفه الأساسي هذا الموسم رغم أنه لم يكن من المتوقع أن ينافس ليفربول البطل أو وصيفه مانشستر سيتي على اللقب لكن عودته لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا تؤشر إلى قرب استعادة النادي لأمجاده.

وقال سولشاير: إنها نقطة انطلاق أخرى وعليك الآن العمل على رفع مستوى اللياقة من أجل فريق أكثر قوة. هناك جوانب إيجابية أخرى من التأهل لدوري الأبطال من بينها المكاسب المالية لكني لا أفكر فيها حاليا. النادي يعرف ما أفكر فيه جيدا وأسعى لتحقيقه.

Advertisements

ويحتاج سولشاير لتعزيز تشكيلته في جانبين، فهو يحتاج لإضافة المزيد من الكفاءة للتشكيلة لتقليص الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي مع تعزيز بعض المراكز المهمة لتحمل ضغوط المنافسة في دوري الأبطال والدوري المحلي.

وقال سولشاير: نحتاج إلى تشكيلة أكثر قوة وأداء أفضل العام المقبل وإلى تعزيز التشكيلة. سنخوض مباراة في منتصف كل أسبوع بدوري الأبطال وهذا يعني ضرورة المنافسة بأفضل تشكيلة ممكنة.

وتابع: الأمر لا يشبه الدوري الأوروبي حيث يمكننا إراحة بعض اللاعبين ومنح الشبان الفرصة. الآن يجب أن نقاتل في كل مباراة.