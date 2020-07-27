الشك يحوم حول مشاركة ديبالا في مواجهة ليون بسبب الاصابة

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ميلانو: يحوم الشك حول مشاركة المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا في مباراة فريقه يوفنتوس الإيطالي ضد ليون الفرنسي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في السابع من أغسطس المقبل بسبب الإصابة في فخذه الأيسر.

وتعرّض ديبالا للاصابة في المباراة التي توج على إثرها فريق "السيدة العجوز" بلقبه التاسع تواليا والـ36 في تاريخه في الدوري المحلي، عندما تغلب على ضيفه سمبدوريا 2-صفر الأحد في ختام المرحلة السادسة والثلاثين، حيث أجبر على مغادرة الملعب قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، ليحل مكانه مواطنه غونزالو هيغواين على غرار البرازيلي دانيلو الذي تعرض لإصابة في الرأس وترك مكانه لفيديريكو برنارديسكي (29).

وأكد يوفنتوس في بيان له الإثنين إصابة ديبالا في الفخذ الأيسر، موضحا أن الفحوصات الأولية التي خضع لها "كشفت عن تمدد في العضلة المستقيمة للفخذ الأيسر، وسيتم تقييم وضعه يوما بعد يوم".

وبحسب التقديرات، يتطلب هذا النوع من الإصابات عادة ما بين 10 أيام وأسبوعين للتعافي.

وسيغيب ديبالا عن المباراتين الأخيرتين لفريقه في الدوري أمام كالياري وروما هذا الأسبوع، وقد يغيب أيضا عن مواجهة ليون في تورينو في إياب ثمن النهائي بعدما خسر فريق يوفنتوس صفر-1 ذهابا في ليون.

جاهز للمشاركة

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وكان ديبالا (26 عاما) لاعبا حاسما في تشكيلة يوفنتوس هذا الموسم (26 عاما) حيث سجل 17 هدفا في جميع المسابقات بينها 11 هدفا في الدوري المحلي.

وكان مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري الذي فاز بأول ألقابه المحلية في إيطاليا اعترف الأحد بالدور الكبير لديبالا في إنجاز الفريق هذا الموسم، وقال "(البرتغالي) كريستيانو (رونالدو) وديبالا صنعا الفارق. يعود الفضل إليهما بالفوز بهذا اللقب بقدر كبير ويجب حقا شكرهما على ذلك".

أما دانيلو، فقد أثبت الفحوصات التي خضع لها عدم معاناته من أي إصابة في الرأس بعد اصطدامه برأس لاعب سمبدوريا الأوروغوياني غاستون راميريز، وسيكون بالتالي جاهزا للمشاركة في المباريات المتبقية لفريقه.

في المقابل، سيغيب البرازيلي الاخر دوغلاس كوستا عن مواجهة ليون بسبب إصابة في فخذه الأيمن تعرض لها الأسبوع الماضي.

ويسعى يوفنتوس إلى لقبه الثالث في المسابقة القارية العريقة والأول منذ عام 1996، علما بأنه حل وصيفا سبع مرات، كان آخرها في عامي 2015 و2017.