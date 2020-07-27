مصطفى عبده يوجه 4 رسائل في أول ظهور لقناة الأهلي بثوبها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، 4 رسائل قوية في ظهوره عبر شاشة قناة النادي بعد تطوريها وفي ثوبها الجديد.

وقال عبده عبر قناة النادي الأهلي:" أحب ان اوجه عدة رسائل بمناسبة ظهوري عبر قناة النادي الذي اعتز بالانتماء له.

وطالب عبده من جماهير الأهلي في رسالة خاصة لهم بالمساندة خلال الفترة المقبلة، ودعم ما يقدم عبر شاشة النادي بعد تطويرها.

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وفي رسالة اخرى أوضح، أنه لا يجامل لكنه يؤكد على أن قناة الأهلي شهدت تطوير في شتى الجوانب التقنية وعلى كافة المستويات من محتوى وأمور فنية.

ووجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا:" كلنا معاك وعملت حاجة فوق الوصف، الجيش ربنا يحميكوا".

وجاءت رسالة اخري لرجال الشرطة حيث قال:" رسالة اخرى لاخواتنا اللي سهرانيين علي حمايتنا".

وأتم حديثه بالكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد عبر قناة الأهلي والذي سيحمل اسم "سهرة مع المجري" كل يوم جمعة وسيستضيف خلاله جميع النجوم.