مران الأهلي.. محمود يواصل تدريبات العلاج الطبيعي.. وتقسيمة قوية للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويواصل محمد محمود، لاعب الأهلي أداء تدريبات العلاج الطبيعي، على هامش المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعب فقرات تأهيل وعلاج طبيعي في "الجيم"، قبل أن يعود لاستكمال البرنامج الذي يؤديه بالملعب.

وكان محمد محمود قد بدأ تنفيذ برنامج علاج طبيعي للتخلص من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، التي تعرض لها قبل عدة شهور، واقترب من العودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.

Advertisements

وشهد مران الأهلي أداء تدريبات بدنية متنوعة،في إطار برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.

ومن جانبه، قاد توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق، فقرة للتدريبات البدنية المتنوعة، قبل انتقال اللاعبين لتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية بالكرة، تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

وخصص فايلر فقرة في المران، لتدريب رباعي حراسة المرمى في الفريق محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، الذين خاضوا فقرة تدريبات ترفيهية اليوم، على هامش المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض الرباعي فقرة كرة طائرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، في إطار تجهيز اللاعبين لاستئناف مباريات بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية أمام نظيره فريق سموحة، وحقق الفوز برباعية نظيفة استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.