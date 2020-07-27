مرتضى منصور يدعو أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع مناقشة الميزانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تفقد سرادق الجمعية العمومية بالنادي ومتابعة إجراءات التنظيم بالجمعية العمومية العادية، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الأحد والإثنين.

وطالب رئيس النادي بتوفير سبل الراحة لجميع الأعضاء مشيدا بالإقبال الكبير من الأعضاء ومشاركتهم بالجمعية والتأكيد على دعمهم للنادي ومجلس إدارته.

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي و مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على موافقه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

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وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.

كما حرص مرتضى منصور، على مناشدة أعضاء النادي من الجمعية العمومية بالحضور في التاسعة مساء اليوم لمناقشة مجلس الإدارة فيما ورد فى الميزانية وخطته المستقبلية بخصوص الثورة الإنشائية والرياضية مؤخرا وعرض مقترحاتهم.

وشارك إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي اليوم بالجمعية العمومية العادية للزمالك، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار أمس الأحد واليوم الاثنين.

وأشاد تيجانا بإقبال الأعضاء على التصويت بالعمومية والمظهر الحضاري الذين ظهروا به وكذلك الثقة الكبيرة منهم ودعمهم لمجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.