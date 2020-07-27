تقارير يونانية: أزارو الخطة ب لأولمبياكوس بسبب كوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي أولمبياكوس، بطل الدوري اليوناني، مهتم بخدمات المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي الذي انتهت إعارته للاتفاق السعودي، في الموسم الجديد، كخيار بديل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "sdna" اليونانية إن أولمبياكوس يضع أزارو كخيار بديل، حال تعثر النادي في الإبقاء على الدولي المصري أحمد حسن كوكا، الذي يلعب معارا للفريق قادمًا من سبورتينج براجا البرتغالي منذ يناير.

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وأضافت أن براجا طلب 2.5 مليون يورو للاستغناء عن كوكا لأولمبياكوس بشكل نهائي، وهو المبلغ الذي يرفض النادي اليوناني سداده، ليكون أزارو الخطة البديلة حال إخفاق شراء أو تمديد استعارة كوكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزارو لعب منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة في الاتفاق السعودي، ليسجل مع الفريق ثلاثة أهداف في عشر مباريات، بينما سجل للأهلي في النصف الأول من الموسم أربعة أهداف.

وفي حال انتقال أزارو إلى أولمبياكوس، سيزامل هناك مواطنه المغربي يوسف العربي، الذي قدم موسما مميزا مع الفريق منذ الانتقال إليه قادما من الدحيل القطري، بتسجيل 27 هدفا وصناعة 8 آخرين بجميع المسابقات.