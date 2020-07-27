المقاصة يجري المسحة الخامسة لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة اليوم الإثنين المسحة الطبية الخامسة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تمهيدا لعودة منافسات الدوري.
وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.
وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.
وكانت نتائج المسحات الأربعة السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميعها سلبية.
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