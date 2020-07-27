"طلباتكم أوامر".. الكشف عن تردد قناة الأهلي SD

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن محمد كامل، رئيس شركة استادات القابضة، والمدير التنفيذي لشركة لايف المسئولة عن تطوير قناة الأهلي، عن تردد SD للقناة، التي من المنتظر افتتاحها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين.

وكانت بعض الجماهير أعربت عن حزنها لعدم وجود تردد لقناة الأهلي SD بعد تطويرها وتوافرها فقط بتقنية HD فائقة الجودة، وهو ما كان يمنع استقبال صورة البث على "الريسيفر" الذي لا يدعم خاصية HD.

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وكتب محمد كامل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين: "كل الشغل ده عشان جماهير الأهلي وماينفعش نزعلهم في الاخر".

وأضاف: "دلوقتي تقدروا تشوفوا قناة الأهلي كمان SD على تردد 12341 أفقي (H)".

وأتم المدير التنفيذي المسؤول عن تطوير قناة الأهلي قائلا: "طلباتكم أوامر".