الأهلي يعلن.. حمدي فتحي راحة من التدريبات لبعد عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر منح حمدي فتحي، لاعب الفريق، راحة من التدريبات حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وكان حمدي فتحي تم الكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما ثبت إيجابية المسحة الطبية الخامسة التي خضع لها مع الأهلي مؤخرا.

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وأجرى اللاعب مسحة طبية أمس الأحد بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية.

وعاد الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته أمس الأحد، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة سموحة الودية، التي أقيمت مساء الجمعة.

يذكر أن الأهلي يستعد بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته في الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.