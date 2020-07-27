باريس سان جيرمان يُعلن غياب مبابي لمدة 3 أسابيع للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن غياب لاعبه كيليان مبابي لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.
وكان مبابي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا، والذي حسمه نادي العاصمة الفرنسية لصالحه.
وأصدر النادي الفرنسي بياناً رسمياً، أن نتيجة الفحوصات التي أجراها مبابي أظهرت معاناته من التواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي.
وأشار سان جيرمان إلى أن مبابي سيغيب عن الفريق لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.
وبذلك تأكد غياب المهاجم الشاب عن فريقه خلال مباراة الفريق أمام أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها في الـ12 من أغسطس المقبل.
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