أودينيزي يزاحم الأهلي على ضم رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي أودينيزي الإيطالي بالتعاقد مع الدولي المصري رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي المعار إلى صفوف النادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الإثنين، إن أودينيزي يرغب في ضم رمضان صبحي بعد نهاية إعارته من هدرسفيلد إلى الأهلي بنهاية الموسم الجاري 2019-2020 الممتد حتى سبتمبر.

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وأضاف أن أودينيزي لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي للتعاقد مع رمضان صبحي من صفوف هدرسفيلد، لكنه يدرس التحرك لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بالانتقالات الصيفية.

وأشار إلى أن هدرسفيلد ينتظر تحرك الأهلي لضم رمضان ويرفض تمديد إعارته، حيث يعتزم بيعه مقابل 7 مليون يورو وقد يقبل بعرض أقل، لتصبح الأيام المقبلة حاسمة لمستقبل اللاعب.

وذكر الموقع في ختام تقريره أن رمضان، زميل محمد صلاح نجم ليفربول في منتخب مصر، يرتبط بعقد مع هدرسفيلد حتى 30 يونيو 2021 وسجل خمسة أهداف في تسع مباريات هذا الموسم.