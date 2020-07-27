تريزيجيه يعود لمصر لقضاء إجازته بعد حسم بقاء استون فيلا بالدوري الإنجليزي

يعود محمود حسن تريزيجيه نجم استون فيلا خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مصر، بعد نهاية الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ونشر تريزيجيه صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "العودة إلى مصر".
واستطاع تريزيجيه ورفاقه بأستون فيلا إنهاء الموسم المنصرم بالمركز السابع عشر ، وضمان البقاء بالبريميرليج، بعد صراع مع الأندية الأخرى مثل بورنموث وواتفورد، على الاستمرار بالدوري الإنجليزي الممتاز.
واستطاع النجم الدولي المصري مساعدة فريقه في الجولات الأخيرة، وتحقيق
سجل تريزيجيه مع الفيلانز في موسمه الأول ٦ أهداف وصنع هدف وحيد، بعد انضمامه خلال الانتقالات الصيفية الماضية للفريق، قادمًا من قاسم باشا التركي.
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