قناة الأهلي تنطلق بأوركسترا لنشيد النادي التاريخي من دار الأوبرا

تشهد قناة النادي الأهلي اليوم الاثنين، مع تطويرها انطلاقة قوية بعرض أغنية نشيد النادي التاريخية بأوركسترا سيمفوني من دار الأوبرا المصرية، احتفالًا بخطة التطوير التي أشرفت عليها شركة «لايف» التابعة لشركة «استادات القابضة»، وصاحبة حقوق إدارة وتطوير القناة.

وتحتفل القناة بعد التطوير بعزف النشيد التاريخي للنادي من خلال أوركسترا القاهرة السيمفوني،

تحت إشراف أحمد الصعيدي، المدير الفني للأوركسترا «المايسترو»، وبمشاركة 44 عازفًا بقيادة محمد سعد باشا.

ويعد نشيد الأهلي من أبرز علامات النادي، والذي كتبه الأديب الراحل فكري أباظة بمناسبة العيد الذهبي للأهلي عام 1957، ولحنه محمود الشريف، وهو مستوحى من النشيد

الوطني لثورة 1919 «قوم يا مصري» من كلمات بديع خيرى وألحان سيد درويش.وتأتي كلمات النشيد الرسمي للنادي الأهلي على النحو التالي:قوم يا أهليشوف ولادك والجنودشوف كتايبكشوف جنودك والحشودشوف آيات النصر في كل العهودشوف وسجل بيها أمجاد الخلودإنت دايمًا إنت دايمًاإنت دايمًا دايمًا دايمًافي الأمامكل نعمة في رحابك عندنادي مشيئة وإرادة ربنامن شيوخك اكتسبنا مجدناومن ولادك احتفظنا باسمناإنت دايمًا إنت دايمًاإنت دايمًا دايمًا دايمًافي الأمام