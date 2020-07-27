مران الأهلي.. تقسيمة قوية بين اللاعبين تحت إشراف فايلر

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران

الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر

من مرة، لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية، فيما شهدت أداءً قويًّا من جانب اللاعبين.

ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.