واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريبات العلاج الطبيعي، على هامش المران الذي أقيم على ملعب مختارالتتش بالجزيرة.
وأدى اللاعب فقرات تأهيل وعلاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يعود لاستكمال البرنامج الذييؤديه بالملعب.
وكان محمد محمود قد بدأ تنفيذ برنامج علاج طبيعي للتخلص من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، التي تعرض لها قبل عدة شهور، واقترب من العودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الاهلي.. محمد محمود يواصل الخضوع للتدريبات العلاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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